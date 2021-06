VNL – Italia vs Francia 3 a 2: il Tabellino dell’incontro

Una vittoria dai due volti oggi per gli azzurri di Valentini contro la Francia, arrivata al tie break dopo un match altalenante che ha visto l’Italia conquistare primo e terzo set e la Francia, priva di Ngapeth, rincorrere fino al tie break, conquistato da Nelli e compagni col punteggio di 15-12. Proprio Nelli, al rientro in campo dall’inizio, è stato determinante nei frangenti decisivi della gara, realizzando alla fine 21 punti, uno in meno del francese Boyer best scorer oggi. Buona la prova anche degli schiacciatori con Michieletto e Recine autori di 15 e 12 punti e di Bottolo, entrato nel corso del match, con i suoi 8 punti personali. A fare la differenza anche il muro dell’Italia, 11 alla fine contro gli 8 della Francia con i 4 personali di Spirito e Cortesia.

La vittoria numero 6 in questa VNL, con 16 punti, tiene in vita le speranze azzurre di qualificazione alla Final4 in vista dello sprint finale dell’ultima tre giorni di gare in programma dal 21 al 23 giugno contro Brasile, Russia e Germania. Sarà il Brasile, prima della classe, la prossima avversaria degli azzurri lunedì 21 giugno alle 16.30 con diretta TV su La7.

Dichiarazioni

Gabriele Nelli (https://youtu.be/ebGs7b1HHOg): “Abbiamo mantenuto la concentrazione, abbiamo giocato bene contro una Francia di alto livello. Siamo contenti di questa vittoria. Il servizio oggi ha fatto la differenza così come la fase muro difesa. La vittoria di oggi è importantissima, sia in termini di risultato che di morale, vincere con la Francia è sempre bello. Sono contento per la mia prestazione personale, era importante tornare in campo con una gara così. Siamo soddisfatti di questa week, avremmo potuto fare qualcosa in più forse nella gara con gli USA ma siamo contenti. Per i prossimi difficili impegni credo sarà importante scendere in campo determinati e giocare la nostra pallavolo”.

– Tabellino

Francia – Italia 2-3 (19-25, 25-22, 20-25, 25-21, 12-15)

Francia: Chinenyeze 5, Toniutti 1, Boyer 22, Bultor 13, Rossard 6, Louati 6, Grebennikov (L), Clevenot 7, Tillie 10, Brizard 1, Gueye 7, Diez (L). N.e. Patry, Le Goff. All. Tillie

Italia: Michieletto 15, Nelli 21, Spirito 6, Cortesia 12, Recine 12, Mosca 4, Balaso (L), Pinali, Vitelli 2, Bottolo 8. N.e. Gardini, Sbertoli, Cavuto, Federici (L). All. Valentini

Arbitri: Simonovic (SRB), Kang (KOR)

Durata Set: 26′, 29′, 30′, 30′, 18′.

Francia: 3 a, 18 bs, 8 mv, 28 et.

Italia: 6 a, 15 bs, 11 mv, 23 et.