VNL maschile: la Polonia raggiunge il Brasile alla Final Four

La Polonia, seguendo le orme del Brasile, si assicura con un turno d’anticipo sulla fine del Preliminary Round la qualificazione alla Final Four della VNL maschile in corso di svolgimento a Rimini. La dodicesima vittoria, ottenuta in tre set su un Iran in caduta libera, consente alla nazionale di Vital Henen di garantirsi quantomeno la certezza del secondo posto alle spalle dei campioni olimpici in carica saliti a quota 13 successi dopo il 3-0 inflitto alla Germania. Un gradino più sotto con un’affermazione in meno troviamo la Slovenia uscita vincente per 3-0 dal confronto con il Giappone. I vice-campioni d’Europa, alla luce anche dell’impegno odierno sulla carta tutt’altro che improbo contro la Bulgaria penultima in graduatoria, ben difficilmente dovrebbero restare fuori dalle semifinali.

La lotta per accaparrarsi quello che verosimilmente si può considerare l’ultimo posto disponibile sembrerebbe quindi restringersi a Francia, Russia e Serbia. Le tre nazionali, dopo i successi conquistati rispettivamente a spese di Argentina (3-0), Italia (3-2) e Paesi Bassi (3-2), si presentano all’ultima giornata con lo stesso numero di vittorie (10). La Serbia, distante quattro punti dalla Russia e cinque dalla Francia, ha una sola via a sua disposizione per proseguire l’avventura nella manifestazione: battere il Canada e sperare in un ko dei rivali transalpini e russi attesi da dure sfide contro Polonia e Brasile.

VNL maschile Preliminary Round, i risultati della 14ª giornata

Canada vs Australia 3-0 (25-17; 25-8; 25-20)

Serbia vs Paesi Bassi 3-2 (25-21; 21-25; 25-18; 21-25; 17-15)

Bulgaria vs Stati Uniti 0-3 (19-25; 24-26; 9-25)

Iran vs Polonia 0-3 (20-25; 20-25; 16-25)

Giappone vs Slovenia 0-3 (16-25; 16-25; 26-28)

Francia vs Argentina 3-0 (26-24; 25-21; 25-22)

Brasile vs Germania 3-0 (25-21; 25-21; 25-23)

Russia vs Italia 3-2 (25-21; 16-25; 25-17; 19-25; 15-12)

VNL maschile Preliminary Round, la classifica dopo la 14ª giornata

01. Brasile 13 vittorie (38 punti)

02. Polonia 12 (36)

03. Slovenia 11 (31)

04. Francia 10 (32)

05. Russia 10 (31)

06. Serbia 10 (27)

07. Stati Uniti 7 (21)

08. Giappone 7 (19)

09. Canada 6 (19)

10. Italia 6 (17)

11. Argentina 6 (17)

12. Iran 5 (18)

13. Germania 4 (13)

14. Paesi Bassi 2 (8)

15. Bulgaria 2 (7)

16. Australia 1 (2)

* Le prime quattro si qualificano per la Final Four.

VNL maschile Preliminary Round, il programma dell’ultima giornata

Australia vs Olanda

Canada vs Serbia

Stati Uniti vs Giappone

Francia vs Polonia

Iran vs Argentina

Slovenia vs Bulgaria

Italia vs Germania

Brasile vs Russia