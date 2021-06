VNL maschile: Slovenia e Francia alla Final Four, Russia beffata per sette millesimi

Le semifinali della Final Four della VNL maschile vedranno sabato a Rimini i campioni olimpici del Brasile opposti alla Francia ed i detentori del titolo mondiale della Polonia affrontare la Slovenia.

A restare per un soffio fuori dall’ingresso tra le migliori quattro è la Russia vincitrice delle prime due edizioni della competizione sorta sulle ceneri della World League. La rappresentativa diretta da Tuomas Sammelvuo chiude il Preliminary Round con lo stesso numero di successi (11) e di punti (34) della Francia ma con un peggior quoziente set. A fare la differenza tra le due nazionali sono alla resa dei conti soltanto sette millesimi: 41-22 il bilancio tra parziali vinti e persi per i Bleus pari a 1,864; 39-21 quello dei russi pari a 1,857.

VNL maschile Preliminary Round: i risultati dell’ultima giornata

Australia vs Paesi Bassi 0-3 (23-25; 19-25; 19-25)

Canada vs Serbia 3-2 (17-25; 21-25; 25-17; 25-20; 17-15)

Stati Uniti vs Giappone 3-0 (25-21; 25-23; 25-20)

Francia vs Polonia 3-2 (25-22; 21-25; 22-25; 25-20; 15-11)

Iran vs Argentina 1-3 (31-33; 23-25; 32-30; 18-25)

Slovenia vs Bulgaria 3-0 (25-23; 25-16; 25-18)

Italia vs Germania 3-2 (25-12; 24-26; 25-22; 21-25; 15-13)

Brasile vs Russia 0-3 (21-25; 26-28; 20-25)

VNL maschile, Preliminary Round: la classifica finale

01. Brasile 13 vittorie (38 punti)

02. Polonia 12 (37)

03. Slovenia 12 (34)

04. Francia 11 (34 – 1,864)

05. Russia 11 (34 – 1,857)

06. Serbia 10 (28)

07. Stati Uniti 8 (24)

08. Canada 7 (21)

09. Argentina 7 (20)

10. Italia 7 (19)

11. Giappone 7 (19)

12. Iran 5 (18)

13. Germania 4 (14)

14. Paesi Bassi 3 (11)

15. Bulgaria 2 (7)

16. Australia 1 (2)

VNL maschile, Final Four

SEMIFINALI, sabato 26 giugno

Brasile vs Francia ore 11.30

Polonia vs Slovenia ore 15.00

FINALI, domenica 27 giugno

Finale 3°/4° posto, ore 11.30

Finale 1°/2° posto, ore 15.00