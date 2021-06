VNL maschile, 10ª giornata: solo la Polonia tiene il passo del Brasile

Il decimo turno della VNL maschile si rivela particolarmente interessante e ricco di sorprese. Nella “bolla” di Rimini la capolista Brasile consegue il suo nono successo aggiudicandosi in rimonta per 3-2 il big match contro la Slovenia attuale quarta forza del torneo. La sesta affermazione di fila consente alla nazionale guidata da Carlos Schwanke di respingere il tentativo di aggancio in vetta della Polonia vittoriosa per 3-0 sul Canada. Perdono terreno tutte le altre principali inseguitrici dei campioni olimpici in carica. Clamoroso, anche per la modalità, lo scivolone della Francia: les Bleus, avanti di due set contro i Paesi Bassi, finiscono per soccombere al tie-break contro una selezione che sinora aveva vinto unicamente contro la Germania sempre per 3-2.

La rapprsentativa transalpina diretta da Laurent Tillie resta terza con lo stesso numero di successi (7) della Slovenia e della Serbia battuta per 3-1 dalla Russia. Quest’ultima, dopo aver rimediato tre ko nelle precedenti quatto esibizioni, ritrova dunque il sorriso contro una concorrente diretta per l’ingresso nella Final Four. Russia e Giappone (protagonista di un’affermazione per 3-0 sulla Germania) salgono a sei vittorie lasciandosi alle spalle l’Iran in chiara difficoltà. La selezione mediorientale allunga a tre la striscia di sconfitte consecutive soccombendo sorprendentemente al quinto set contro un’Australia che non aveva ancora raccolto un solo punto nella competizione. L’Iran si vede raggiungere a quota cinque successi dalla nazionale statunitense e da quella argentina rispettivamente vittoriose sull’Italia per 3-0 e sulla Bulgaria per 3-1.

VNL maschile, i risultati della 10ª giornata

Russia vs Serbia 3-1 (25-23; 25-22; 22-25; 25-21)

Iran vs Australia 2-3 (23-25; 22-25; 25-23; 25-18; 12-15)

Argentina vs Bulgaria 3-1 (25-20; 16-25; 25-18; 25-18)

Giappone vs Germania 3-0 (25-18; 25-22; 25-20)

Italia vs Stati Uniti 0-3 (15-25; 18-25; 21-25)

Canada vs Polonia 0-3 (22-25; 23-25; 19-25)

Brasile vs Slovenia 3-2 (15-25; 25-22; 19-25; 25-13; 15-12)

Paesi Bassi vs Francia 3-2 (15-25; 22-25; 28-26; 25-23; 19-17)

VNL maschile, la classifica dopo la 10ª giornata

01. Brasile 9 vittorie (26 punti)

02. Polonia 8 (24 punti)

03. Francia 7 (22)

04. Slovenia 7 (20)

05. Serbia 7 (19)

06. Russia 6 (20)

07. Giappone 6 (16)

08. Iran 5 (18)

09. Stati Uniti 5 (15)

10. Argentina 5 (14)

11. Germania 4 (13)

12. Italia 4 (11)

13. Canada 2 (8)

14. Bulgaria 2 (7)

15. Paesi Bassi 2 (6)

16. Australia 1 (2)

VNL maschile, il programma di oggi 16 giugno

Argentina vs Russia

Serbia vs Bulgaria

Slovenia vs Australia

Giappone vs Polonia

Paesi Bassi vs Italia

Canada vs Germania

Stati Uniti vs Francia

Iran vs Brasile