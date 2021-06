VNL Maschile: Italia vs Argentina 3 a 0 – il Tabellino della gara

Dal Comunicato della Federazione Italiana Pallavolo

Le Dichiarazioni dei protagonisti nel post partita

Marco Vitelli: “Oggi dopo aver giocato un primo set equilibrato, siamo riusciti a mettere in campo un buon gioco nei set successivi e nei momenti importanti abbiamo fatto bene soprattutto in attacco. Personalmente ho cercato di dare il massimo e spero di aver fatto bene per la squadra”.

Lorenzo Cortesia: “Oggi era importantissimo vincere, l’Argentina era una buona avversaria ma era fondamentale conquistare i tre punti. Oggi è stata la prima vittoria da 3 punti e questo ci da morale. Siamo una squadra giovane, stiamo migliorando giorno dopo giorno. Dobbiamo andare avanti su questa strada, tanto lavoro per migliorare giorno dopo giorno”.

Il Tabellino dell’incontro

Argentina vs Italia – 0 a 3 (28-30, 21-25, 20-25)

Argentina: Uriarte, Conte 1 pt, Lazo 7 pt, Solé 9 pt, Lima 10 pt, Ramos 1 pt, Danani (L), Mendez 8 pt, Pereyra 1 pt, Martinez 5 pt, Loser 8 pt, De Cecco, Massimino (L), N. e. Palonsky. All. Mendez

Italia: Sbertoli 3 pt, Michieletto 19 pt, Nelli 8 pt, Cortesia 7 pt, Recine 12 pt, Mosca 1 pt, Vitelli 7 pt, Balaso (L), Pinali 2 pt, Spirito, N.e. Gardini, Cavuto, Bottolo, Federici (L). All. Valentini

Arbitri: Gerothodoros (GRE), Cespedes (DOM)

Durata Set: 37 min, 32 min, 27 min.

Italia: 6 a, 15 bs, 15 mv, 19 et.

USA: 1 a, 14 bs, 9 mv, 21 et.