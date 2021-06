VNL Maschile: Italia vs Bulgaria 3 a 2. Il tabellino

Comunicato Federale del 3 giugno 2021



Primo successo in questa Volleyball Nations League per l’Italia che questa sera nella prima gara del secondo turno ha battuto la Bulgaria di Silvano Prandi con il punteggio di 3-2 (25-19, 20-25, 25-13, 25-23, 15-12).

L’intervista allo schiacciatore Michieletto



Alessandro Michieletto: “Sono davvero felice per questa vittoria, credo siamo sulla strada giusta, è stata una lunga battaglia che comunque ha dimostrato tutta la nostra voglia di fare bene. Sappiamo che affronteremo tutte squadre di assoluto livello, ma noi ci teniamo a fare bene. Dopo le prime tre partite sapevo di dover fare meglio e questa sera ci sono riuscito; sono contento di aver dato il mio contributo anche se sono consapevole che il lavoro da fare è ancora tanto. Siamo soddisfatti per questi primi due punti, ma vogliamo fare meglio e raccogliere qualche altro successo durante la manifestazione, facendo il meglio possibile”.

IL TABELLINO

ITALIA-BULGARIA 3-2 (25-19, 20-25, 25-13, 25-23, 15-12)

Italia: Sbertoli 1, Pinali 18, Michieletto 21, Cavuto 17, Galassi 16, Cortesia 11, Balaso (L). Vitelli 1, Recine 1, Nelli, Spirito. Ne: Bottolo, Mosca, Federici (L). All: Valentini

Bulgaria: Petrov 2, Stankov, Chavdarov 5, Kolev 4, Parapunov 22, Asparuhov 19, Ivanov V. (L). Kartev 9, Ivanov S. 7, Karyagin 2, Seganov 1, Ivanov M. (L). Ne: Atanasov, Sokolov, All: Prandi

Arbitri: Collados (FRA), Kang (KOR)

Durata set: 27’, 30’, 27’, 33’, 20’

Italia: a 7 bs 17 mv 10 et 23

Bulgaria: a 2 bs 12 mv 9 et 22