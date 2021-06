VNL Maschile: Italia vs Russia 2/3 – Il Tabellino dell’incontro

Nota Federale



Un’Italia spensierata e senza troppe pressioni ha messo in campo il suo miglior gioco portando al tie break la Russia che l’ha spuntata sul finale, conquistando un’importante vittoria che la porta a quota 10 vittorie a ridosso dalla zona Final4. Applausi per gli azzurri, belli da vedere oggi in una gara sicuramente non facile ma affrontata a viso aperto, così come doveva essere. Tanti cambi oggi, con Cortesia, autore di 13 punti e ben 7 muri punto, e Bottolo, alla fine 14 punti per lui, in evidenza insieme a tutti gli azzurri mandati in campo oggi da Valentini che ha sfruttato al meglio il penultimo impegno di questa VNL per dare il più possibile spazio a tutti. Russia brava ad approfittare dei pochi momenti no degli azzurri, capaci nel quarto set di inanellare una serie di sei punti consecutivi.

– Dichiarazioni

Francesco Recine: “Siamo contenti della nostra prestazione, anche a livello mentale, contro una grande squadra come la Russia. Speravamo di vincere al tie break ma alcuni episodi hanno dato ragione a loro. Hanno grandi centrali e ottimi battitori, se non ricevi perfettamente è complicato costruire gioco contro la Russia. Speriamo domani in una vittoria”.

– Tabellino

Russia-Italia 3-2 (25-21, 16-25, 25-17, 19-25, 15-12)

Russia: Volvich 6, Volkov 16, Mikhaylov 7, Kliuka 13, Kurkaev 12, Kobzar, Golubev (L), Podlesnykh, Bogdan, Pankov 2, Poletaev 14. N.e. Vlasov, Baranov (L). All. Sammelvuo

Italia: Nelli 5, Spirito 2, Cortesia 13, Recine 10, Bottolo 14, Mosca 7, Balaso (L), Sbertoli, Michieletto 4, Pinali 10, Cavuto 6, Vitelli 3. N.e. Federici (L), Gardini. All. Valentini

Arbitri: Gerothodoros (GRE), Mokry (SVK)

Durata Set: 29′, 29′, 29′, 33′, 18′.

Russia: 5 a, 17 bs, 10 mv, 26 et.

Italia: 8 a, 15 bs, 10 mv, 30 et.