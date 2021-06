Volley Femminile: Mazzanti ha (quasi) deciso le 12 per Tokyo

Mazzanti ha quasi definito il gruppo con cui andrà ad affrontare le Olimpiadi di Tokyo: sono infatti tredici le azzurre convocate per questo ultimo appuntamento, dal quale usciranno le dodici giocatrici scelte.

Scelte già fatte per quanto riguarda palleggiatrici e libero, ancora incertezze su centrali (convocate 4 giocatrici in questo ruolo) e giocatrici di palla alta (schiacciatrici/opposte).

PALLAVOLO COMUNICATO FEDERALE DEL 27 giugno 2021

(comunicato a cura dell’ufficio stampa Fipav)

Nazionale Femminile Senior: sono tredici le atlete convocate dal CT Davide Mazzanti.

Sono tredici le atlete convocate dal ct Davide Mazzanti per il collegiale in programma da martedì 29 giugno a Caorle. Le azzurre lavoreranno nella località veneta fino a venerdì 2 luglio, per poi partire il 3 luglio alla volta di Belgrado dove è in programma uno stage con la Serbia: il 5, 7 e 9 luglio si disputeranno tre incontri amichevoli (orari da definire). La nazionale femminile infine farà ritorno in Italia sabato 10 luglio.

Questo l’elenco delle tredici atlete convocate, dalle quali il ct Mazzanti sceglierà le dodici per il torneo olimpico di Tokyo 2020:

Caterina Bosetti (S)

Myriam Sylla (S)

Alessia Gennari (S)

Elena Pietrini (S)

Indre Sorokaite (S/O)

Paola Egonu (O)

Cristina Chirichella (C)

Anna Danesi (C)

Sarah Fahr (C)

Raphaela Folie (C)

Monica De Gennaro (L)

Ofelia Malinov (P)

Alessia Orro (P)