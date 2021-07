Italia pallavolo femminile, in amichevole secondo ko con la Serbia: il tabellino

Italia pallavolo femminile, nella seconda amichevole giocata contro la Serbia le ragazze di Davide Mazzanti hanno perso 3-2 ( 25-19, 28-30, 25-17, 27-29, 9-15) mostrando segnali di crescita rispetto alla prima uscita persa sempre in cinque set contro le ragazze del ct Terzic.

Ovviamente nulla di allarmante primo perchè entrambe le sconfitte sono arrivate in cinque set, secondo perchè siamo in una fase di rodaggio durante la quale va tenuto conto del carico di lavoro delle scorse settimane, terzo perchè l’avversario è fortissimo .

L‘Italia però vuole e deve puntare davvero in alto in queste Olimpiadi di Tokyo , questi test sono importanti per capire il livello di preparazione di Egonu e compagne in vista del torneo in Giappone.

L’ultima sfida contro la Serbia è in programma venerdì 9 luglio alle 18.

Sfida nella sfida lo scontro tra titatni Egonu-Boskovic: l’azzurra ha segnato 36 punti che però non sono bastati per vincere, ad avere la meglio è stata la serba autrice a fine match di 32 punti.

TABELLINO

ITALIA – SERBIA 2-3 (25-19, 28-30, 25-17, 27-29, 9-15)

ITALIA: Egonu 36, Bosetti 12, Chirichella 10, Malinov 3, Sylla 5, Danesi 9. De Gennaro (L). Pietrini 9, Orro 1, Sorokaite. N.e: Gennari, Fahr e Folie. All. Mazzanti

SERBIA: Busa 1, Aleksic 5, Ognjenovic 1, Mihajlovic 9, Rasic 9, Boskovic 32. Popovic (L). Lazovic, Popovic 5, Mirkovic, Bjelica 1, Blagojevic 2. N.e: Pusic e Kocic. All. Terzic

Durata Set: 20’, 28’, 21’, 31’, 13’.

ITALIA: 14 a, 16 bs, 4 m, 47 et.

SERBIA: 8 a, 12 bs, 10 m, 43 et.