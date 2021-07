Italia pallavolo femminile, si avvicina la partenza per Tokyo

Italia pallavolo femminile, dopo qualche giorno di riposo oggi nel tardo pomeriggio presso il Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti le azzurre guidate dal ct Davide Mazzanti si ritroveranno per l’ultima fase di preparazione prima della partenza per il Giappone prevista venerdì 16 giugno .

Questo l’elenco delle 12 convocate che prenderanno parte ai prossimi Giochi Olimpici: Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla.

Le aspettative, inutile nasconderlo, sono alte per un gruppo che negli ultimi anni ci ha fatto capire il livello delle giocatrici a disposizione del nostro ct. I test amichevoli contro la Serbia, nonostante le sconfitte al tie-break, hanno evidenziato che siamo in grado di giocarcela contro squadre al top che puntano alla medaglia più preziosa.

Serviranno queste ultime ore soprattutto a cementare l’unione della squadra prima della partenza per Tokyo, momento nel quale per davvero si entrerà nel clima dei Giochi Olimpici .

L‘Italia fa il tifo per queste ragazze che qualche anno fa ci hanno regalato una fortissima emozione vincendo l’argento mondiale in finale contro la Serbia; la speranza è che si possa raggiungere nuovamente l’atto finale del torneo magari centrando un epilogo diverso .

L’in bocca al lupo naturalmente va a questo fantastico gruppo che proverà a regalarci un sogno.