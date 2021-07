Italia pallavolo maschile, bene il test con l’Argentina: tabellino e commento

Si è giocato ieri pomeriggio il secondo test amichevole dell’Italia pallavolo maschile contro l’Argentina e i ragazzi guidati in panchina dal ct Chicco Blengini si sono imposti per 3-0 mostrando buone cose in vista di Tokyo.

Naturalmente si tratta solo di un’amichevole e il lavoro da fare prima dell’esordio olimpico è ancora molto se si vuole arrivare pronti e con la mentalità giusta per portare a casa una medaglia.

Tante le settimane di lavoro in palestra per il gruppo che non avendo partecipato alla Volleyball Nations League sta usando queste partite per trovare il ritmo gara.

IL COMMENTO DEL CT

Questo il commento del ct Chicco Blengini raccolto sul sito della Federazione italiana pallavolo : «Siamo consapevoli di quale sia lo stato della nostra condizione, oggi abbiamo fatto vedere sicuramente cose migliori rispetto a ieri, ma è del tutto normale in una fase di preparazione come questa. Conosciamo le difficoltà del torneo olimpico e cosa ci aspetta, ma noi andremo lì con la voglia di fare bene, come sempre. Oggi ho avuto delle buone risposte dai ragazzi , ma siamo consapevoli che il torneo a cinque cerchi sarà una cosa diversa ».

IL TABELLINO

ITALIA-ARGENTINA: 3-0 (25-18, 25-18-25-19)

ITALIA: Vettori 11, Giannelli 3, Piano 13, Galassi 7, Michieletto 16, Lavia 8, Colaci (L). Kovar 2, Sbertoli, Anzani 2, Mosca. Ne: Juantorena, Zaytsev, Balaso (L). All: Blengini.

ARGENTINA: Sanchez, Pereyra 5, Poglajen 6, Sole 4, Palacios 5, Ramos 9, Danani (L). Lima 4, De Cecco 1, Mendez 1. Ne: Conte, Loser, All: Mendez.

Arbitri: Cesare, Goitre

Spettatori: 761 Durata set: 25’, 29’, 24’