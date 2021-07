Italia pallavolo maschile, bene le due amichevoli in vista dell’esordio alle Olimpiadi

Mancano due giorni all’esordio alle Olimpiadi per l’Italia di pallavolo maschile che ieri ha superato agevolmente il test contro la Tunisia per 3-0. In realtà si tratta di un 4-0 se consideriamo il fatto che dopo il 3-0 la partita è proseguita con un quarto set più corto vinto sempre dagli azzurri 19-17. Tenuto dal ct Chicco Blengini a riposo il capitano Ivan Zaytsev.

Al di là del netto successo importante raggiungere il ritmo gara in vista dell’esordio previsto per sabato 24 luglio alle 2 ora italiane contro il Canada.

Nell’amichevole del giorno prima l’Italia aveva ottenuto un altro successo contro la Russia, alle Olimpiadi ROC, per 3-1, in quel match 14 erano stati i punti di Zaytsev e 13 di Michieletto. Nel post partita il ct Blengini aveva posto l’attenzione sull’importanza di smaltire il fuso orario e dell’ambientarsi alla nuova “location”, segno dei tanti dettagli da tener d’occhio se si vuole arrivare a risultati importanti.

Certamente quanto visto in queste due partite lascia ben sperare.

IL TABELLINO DI ITALIA-TUNISIA

ITALIA-TUNISIA: 3-0 (25-20, 25-19, 25-16)

Italia: Piano 10, Giannelli 4, Juantorena 10, Anzani 10, Vettori 10, Lavia 12, Colaci (L). Kovar 2, Galassi 7, Michieletto 10, Sbertoli. Ne: Zaytsev. All: Blengini

unisia: Ismail 2, Ahmed 7, Wassim 12, Miledi 7, Omar 9, Khaled 1, Saddem (L). Karamosli 3, Hamza 5, Salim 2, Aymen 3. Ne: Mehdi. All: Giacobbe

Durata set: 25’ 24’. 20’

Italia: a 9 bs 16 mv 12 et 21

Tunisia: a 4 bs 12 mv 7 et 19