Le partite degli azzurri e azzurre di pallavolo e beach volley dal 24 luglio al 2 agosto

Siamo ormai prossimi all’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo e sale l’attesa per le nostre Nazionali e i nostri atleti. Qui di seguito il programma delle partite degli azzurri di pallavolo e beach volley dal 24 luglio al 2 agosto.

IL PROGRAMMA DAL 24 LUGLIO AL 2 AGOSTO

24/7 (PM): Italia-Canada ore 9 (JPN); ore 2 (ITA)

25/7 (PF): ROC -Italia ore 9 (JPN); ore 2 (ITA)

(BVF): Menegatti/Orsi Toth vs Makroguzova/Kholomina (RUS) ore 15 (JPN); ore 8 (ITA)

(BVM): Lupo/Nicolai vs Thole J./Wickler (GER) ore 20 (JPN) ore 13 (ITA)

(BVM): Rossi/Carambula vs Gibb/Crabb (USA) ore 22 (JPN); ore 15 (ITA)

26/7 (PM): Polonia-Italia ore 14.20 (JPN); ore 7.20 (ITA)

27/7 (BVM): Gottsu/Shiratori (JPN) vs Lupo/Nicolai ore 10 (JPN); ore 3 (ITA)

(PF): Italia-Turchia ore 16.25 (JPN); ore 9.25 (ITA)

28/7 (PM): Giappone-Italia ore 19.40 (JPN); ore 12.40 (ITA)

(BVM): Rossi/Carambula vs Cherif/Ahmed (QAT) ore 20 (JPN); ore 13 (ITA)

(BVF): Artacho Del Solar/Clancy (AUS) vs Menegatti/Orsi Toth ore 21 (JPN); ore 14 (ITA)

29/7 (PF): Italia-Argentina ore 9 (JPN); ore 2 (ITA)

30/7 (BVM): Rossi/Carambula vs Heidrich/Gerson (SUI) ore 10 (JPN) ore 3 (ITA)

(BVM) : Lupo/Nicolai vs Kantor/Losiak (POL) ore 16 (JPN) ore 9 (ITA)

(PM) : Italia-Iran ore 19,40 (JPN) ore 12,40 (ITA)

(BVF) : Menegatti/Orsi Toth vs Lidy/Leila (CUB) ore 20 (JPN) ore 13 (ITA)

31/7 (PF) : Cina-Italia ore 21,45 (JPN) ore 14,45 (ITA)

1/8 (PM) : Italia-Venezuela ore 16,25 (JPN) ore 9,25 (ITA)

2/8 (PF) : USA-Italia ore 11.05 (JPN) ORE 4.05 (ITA)

LEGENDA:

PM: pallavolo maschile

PF: pallavolo femminile

BVF: beach volley femminile

BVM : beach volley maschile

Sono indicati prima gli orari di gioco locali e poi quelli italiani

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

I Giochi Olimpici di Tokyo verranno trasmessi sulla RAI (RAI 2) e sulla piattaforma streaming a pagamento DISCOVERY PLUS. La Rai trasmetterà tutte le partite delle formazioni azzurre ad eccezione delle volte in cui ci saranno eventi che assegneranno medaglie.

Su DISCOVERY PLUS verranno trasmesse tutte le gare delle formazioni azzurre e gli interi tornei di pallavolo e beach volley.