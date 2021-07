Mercato pallavolo femminile, arrivata l’ultima conferma per Conegliano, il roster è chiuso

Mercato pallavolo femminile, è arrivata l’ultima conferma per Conegliano che ha chiuso il roster per la stagione 2021/22. Il reparto delle centrali è completato con un’altra giocatrice che continuerà a vestire i panni di pantera , si tratta della croata Bozana Butigan che compirà 21 anni il prossimo 19 agosto e che si appresta a vivere la sua seconda stagione al servizio di coach Daniele Santarelli, altra pedina riconfermata.

Di fatto la squadra veneta è stata mantenuta quasi in blocco, solamente due i volti nuovi, le schiacciatrici americane Plummer e Courtney. In realtà c’è anche una terza “novità”, si tratta della giovanissima opposta Giorgia Frosini che avrà il compito di fare da vice Egonu. Lei fa però già parte della famiglia Imoco essendo stata promossa dal settore giovanile. segno importante di come il club costruisca partendo dal valorizzare il proprio vivaio.

Rivediamo il roster completo per la stagione 2021/22:

Palleggiatrici: Wolosz (K) – Gennari

Opposte: Egonu – Frosini

Schiacciatrici: Sylla, Courtney, Plummer, Omoruyi

Centrali: Butigan, Fahr, Folie, De Kruijf

Liberi: De Gennaro – Caravello

Interessante sarà capire chi riuscirà a mettere in difficoltà in Italia questo squadrone che ha deciso di continuare sulla strada tracciata nel passato. Le avversarie come Monza e Novara si stanno rinforzando davvero tanto ma il vantaggio di ripartire da un meccanismo di gioco già collaudato potrebbe essere un vantaggio non da poco.