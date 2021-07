Mercato pallavolo femminile, prende forma la “nuova” Conegliano : le conferme e gli arrivi

Mercato pallavolo femminile, prende forma la “nuova” Conegliano : sulla falsariga di quanto successo nelle ultime stagioni , la strategia della società sembra proprio essere quella di confermare in blocco l’ossatura della squadra vincente che in questa stagione ha ottenuto tutto quello che il piatto offriva. Ecco dunque la squadra che vince e non si cambia : a partire dal proprio allenatore, coach Daniele Santarelli , passando per le colonne Monica De Gennaro, Asia Wolosz, due certezze di qualità , e continuando con la fiducia rinnovata a Lara Caravello e Giulia Gennari. A questi nomi vanno aggiunti i rinnovi della super star Paola Egonu, di Miriam Sylla e di Loveth Omoruyi continuando con il reparto centrali confermato in blocco: Fahr, De Krujif e Folie. I nomi nuovi sono quelli delle americane Megan Courtney e Kathryn Plummer , due martelli a stelle e strisce che certamente aumenteranno la qualità di squadra cercando di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di una delle grandi pantere delle ultime stagioni, Kimberly Hill. Promossa in prima squadra poi la giovanissima Giorgia Frosini, classe 2002 proveniente dal settore giovanile del Volley Pool Piave.

In un mercato pallavolo femminile caratterizzato da movimenti di giocatrici che spesso cambiano diverse squadre in pochi anni, il progetto Conegliano fa scuola a sè con molte giocatrici che da tanti anni indossano la casacca di pantera.

Sarà questo il segreto di così tanti successi ?