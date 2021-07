Mondiali pallavolo femminile u20, l’Italia vince ancora, il programma di oggi

Mondiali pallavolo femminile U20, l’Italia di Massimo Bellano prosegue spedita il proprio percorso e vince la prima partita della seconda fase contro la Repubblica Dominicana per 3-0 . Un successo importante e perentorio che darà ulteriore fiducia ad un gruppo che fino a questo momento si è comportato benissimo.

Ricordiamo che le prime due classificate dei Pool E ed F nella seconda fase si incroceranno in semifinale e certamente le azzurrine possono puntare in alto.

Nella sfida di ieri contro la Repubblica Dominicana da sottolineare la prova di Beatrice Gardini autrice di 17 punti e top scorer del match seguita da Frosini con 10 e Omoruyi con 8.

Oggi le ragazze guidate in panchina dal ct Massimo Bellano torneranno in campo per la seconda partita della fase 2 contro la Polonia e domani saranno attese dalla sfida contro la Serbia .

Il tabellino

ITALIA–REPUBBLICA DOMINICANA 3-0 (25-16, 25-20, 25-15)

Italia: Guidicci 2, Omoruyi 8, Graziani 6, Frosini 10, Gardini 17, Nwakalor 5, Armini (L), Ituma 2, Monza, Cagnin. N.e. Consoli, Nervini. All. Bellano

Repubblica Dominicana: Cornelio 13, Rabit 4, Basilio, Heredia 5, Gonzalez 4, Fis Mota, Paniagua (L), Cruz 2, Rodriguez 2, Olivo. N.e. Liberato Gomez, Margaritha Gonzal. All. Cruz Zapata

Arbitri: Chung Ching Ju (TPE) Goren Roy (ISR)

Durata: 24’, 28’, 24’

Il calendario delle azzurrine:

Pool F: 13 luglio Italia-Repubblica Dominicana 3-0 (25-16, 25-20, 25-15), 14 luglio Italia-Polonia (ore 15), 15 luglio Italia-Serbia (ore 17-30)