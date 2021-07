Mondiali pallavolo femminile under 20, Italia lanciata: il programma della seconda fase

E’ partita alla grande l’Italia di pallavolo femminile under 20 nel mondiale di categoria che si sta svolgendo in Belgio e Olanda.

Le ragazze di Massimo Bellano hanno chiuso al primo posto la prima fase e riprenderanno oggi il loro percorso contro la Repubblica Dominicana alle 17,30 .

La formula del torneo prevede la presenza di 15 squadre e non 16 causa l’assenza di Portorico . Sono state divise in quattro Pool, le prime due di ciascun girone sono passate alla fase successiva, otto squadre divise dunque in due gironi ( E ed F ) dai quali usciranno le prime due classificate che si sfideranno nelle semifinali incrociate .

Le ultime due di questi 2 Pool si giocheranno i piazzamenti dal quinto all’ottavo.

Le terze e le quarte squadre invece della prima fase formeranno altri due Pool (G e l’H).

Le prime due si contenderanno i piazzamenti dal nono al dodicesimo mentre le ultime due dal tredicesimo al quindicesimo .

Di seguito il calendario dell’Italia del ct Massimo Bellano :

13 luglio Italia-Repubblica Dominicana (ore 17.30)

14 luglio Italia-Polonia (ore 15)

15 luglio Italia-Serbia (ore 17.30)

Pool – Seconda Fase

Pool E (1°-8° posto): Brasile, Olanda, Russia, Stati Uniti

Pool F (1°-8° posto): Repubblica Dominicana, Italia, Polonia, Serbia

Pool G (9°-16° posto): Argentina, Ruanda, Thailandia, Turchia

Pool H (9°-16° posto): Belgio, Bielorussia, Egitto, Portorico