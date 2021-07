Nazionale pallavolo maschile, buon primo test amichevole con l’Argentina: il tabellino

Nazionale pallavolo maschile, buon test per i ragazzi del ct Chicco Blengini che hanno vinto per 3-1 l’amichevole contro l’Argentina giocata ieri sabato 10 luglio a Cisterna di Latina.

Considerando il fatto che l’Italia arrivava a questo match dopo tante settimane di lavoro in palestra mentre i sudamericani arrivavano con un maggior ritmo gara ottenuto durante la Volleyball Nations League, ci si può ritenere soddisfatti.

Grande prova per Michieletto autore di 18 punti, il sogno di poter prendere parte ai Giochi Olimpici va di pari passo con la consapevolezza che per questo talentuosissimo giocatore potrebbe esserci grande spazio in Giappone.

Si torna in campo sempre contro l’Argentina oggi domenica 11 luglio alle 18.

Importantissimi naturalmente per il gruppo azzurro questi test in vista della partenza per Tokyo. Le aspettative per questo gruppo, come d’altronde per il femminile, sono molto alte: ancora nella mente e nei ricordi dei tanti tifosi e appassionati di sport e di Nazionali azzurre il fantastico argento di Rio 2016.

La speranza è che questo gruppo possa puntare molto in alto come cinque anni fa.

ITALIA-ARGENTINA 3-1 (35-33, 19-25, 27-25, 28-26)

ITALIA: Juantorena 15, Giannelli 7, Zaytsev 14, Galassi 10, Anzani 6, Lavia 8, Colaci (L). Piano 2, Sbertoli, Michieletto 18, Kovar, Vettori 3. Ne: Balaso (L), Mosca. All: Blengini

ARGENTINA: Conte 15, Loser 9, Sole 14, Lima 13, Palacios 4, De Cecco 3, Danani (L). Sanchez, Pereyra 8, Poglajen 7, Mendez (L), Ramos 3. All: Mendez.

Arbitri: Goitre, Cesare

Durata set: 44’, 27’, 37’, 37’