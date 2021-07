Nazionali pallavolo femminile u16 e u20, Italia oggi a caccia dell’oro

Nazionali pallavolo femminili under 16 e under 20, Italia oggi a caccia dell’oro.

Le azzurrine under 16 guidate da Pasquale D’Aniello affronteranno oggi in finale alle 18 la Russia nel campionato europeo di categoria. In semifinale è arrivata una bellissima vittoria al tie-break sulla Turchia che ha aperto le porte verso la finalissima, la terza consecutiva in altrettante edizioni sempre con D’Aniello in panchina.

C’è grande attesa anche per le ragazze dell’under 20 guidate dal ct Massimo Bellano nel mondiale di categoria . Le azzurrine più grandi ieri hanno superato in semifinale la Russia 3-0 a Rotterdam in Olanda e si apprestano ad affrontare oggi alle 17,30 in finale la Serbia vincitrice nell’altra semifinale sull’Olanda per 1-3.

Questo il tabellino della semifinale contro la Russia:

Tabellino

Italia – Russia 3-0 (25-22, 29-27, 25-23)

Italia: Graziani 10, Guiducci 1, Omoruyi 14, Frosini 19, Gardini 12, Nwakalor 2, Armini (L), Ituma 1, Monza, Cagnin. N.e. Consoli, Nervini. All. Bellano

Russia: Kochurina 7, Chernova 5, Kostina 9, Akimova 21, Suvorova 7, Kobzar 1, Perova (L), Seliytina, Gorbunova 1. N.e. Zamanskaya, Shubina, Slautina. All. Kurnosov.

Arbitri: Medvid Mykhaylo (UKR), Van Raalte Matthew (CAN)

Durata: 29’, 36’, 33’

Ecco le dichiarazioni post partita di Loveth Omoruyi: «Sapevamo che la squadra russa era molto forte e siamo contentissime di aver vinto. Il secondo set è stato decisivo, siamo state brave a chiudere i palloni importanti. La chiave della vittoria è stata proprio questa, giocare bene i palloni decisivi dopo il ventesimo punto. Ora pensiamo a domani, siamo pronte e daremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo ».

EUROPEI ITALIA MASCHILE UNDER 17

Non è riuscita invece l’impresa agli azzurrini dell’under 17 di Monica Cresta che nell’Europeo di categoria si sono fermati in semifinale contro la Russia perdendo 3-0 . Oggi torneranno in campo alle 16,30 nella finale per la medaglia di bronzo contro la Polonia.