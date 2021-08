Olimpiadi, Italia-Venezuela: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere volley maschile

Domenica 1 agosto luglio alle ore 9.25 (in Italia) all’Ariake Arena di Tokyo, si disputerà il match Italia-Venezuela, valevole per la quinta ed ultima giornata (girone A) del torneo olimpico che in classifica vede gli azzurri al secondo posto con 8 punti e già qualificati per i quarti di finale in programma martedì 3, mentre i sudamericani con 0 punti sono aritmeticamente eliminati.

Dunque per gli azzurri del ct Gianlorenzo Blengini basterà vincere con qualunque punteggio per mantenere il secondo posto e poi sfidare la seconda o la terza del gruppo B (verrà effettuato un sorteggio); ricordiamo che comanda il raggruppamento la Polonia a cui basta conquistare un punto nell’ultimo turno contro il Canada per essere sicuro del primo posto.

Sono quattro i precedenti tra le due Nazionali, con gli azzurri che hanno sempre vinto e tutte le volte con il punteggio di 3-0.

Dove vedere Italia-Venezuela in tv e streaming

Il match Italia-Venezuela sarà visibile in chiaro su Rai 2 con ampi collegamenti durante la gara (non ci sarà lo streaming su RaiPlay), con telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta. Oltre al canale Nazionale, la gara si potrà seguire (integralmente) solamente in streaming (a pagamento) sulle piattaforme Eurosport Player (anche su DAZN) e Discovery+ (disponibile anche sottoscrivendo un contratto con la Tim).