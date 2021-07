Olimpiadi pallavolo, ecco i convocati per Tokyo della Nazionale azzurra femminile e maschile

Olimpiadi pallavolo, sono arrivate oggi le scelte definite dei due ct delle Nazionali maschile e femminile Gianlorenzo Blengini e Davide Mazzanti per i Giochi Olimpici di Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Una lunga fase di preparazione e scrematura, la decisione di dividere i gruppi tra chi ha svolto la Volleyball Nations League e chi ha continuato con i collegiali per la preparazione in vista del Giappone.

Ecco l’elenco dei convocati dai due ct delle Nazionali feminile e maschile:

Nazionale Femminile:

Palleggiatrici:

Alessia Orro, Ofelia Malinov.

Opposto: Paola Egonu.

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla, Indre Sorokaite.

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie.

Libero: Monica De Gennaro.

Nazionale Maschile: .

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposto: Luca Vettori, Ivan Zaytsev

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Matteo Piano

Libero: Massimo Colaci

C’è grande attesa e speranza da parte dei tifosi e degli appassionati di pallavolo per due Nazionali che possono farci sognare. L’aspettativa di arrivare a medaglia è alta, i due gruppi sono forti e competitivi e l’augurio dell’intera Federazione e dei tanti supporters e che questi obiettivi si possano concretizzare.

Intanto arrivi un grande in bocca al lupo a questi 24 atleti che porteranno alto il nome dell’Italia.