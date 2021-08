Olimpiadi pallavolo femminile , è il giorno di Italia-Cina, occasione d’oro per vincere la Pool

Olimpiadi pallavolo femminile, è il giorno di Italia-Cina che scenderanno in campo alle 14,45 ora italiana. La partita assume una grande importanza se si considera il fatto che gli Stati Uniti hanno perso 3-0 contro il ROC (Russia ).

Il pool B vede l‘Italia prima a punteggio pieno a quota 9 , gli Stati Uniti prima della sfida contro il ROC erano secondi a quota 8 seguiti a 5 proprio dalla Russia. Ecco quindi che a due match dalla conclusione del girone ( nell’ultima sfida le azzurre incontreranno gli USA ) , c’è la possibilità di vincere la Pool . In quel caso si andrebbe ad affrontare la quarta classificata del girone A.

Ricordiamo infatti che il torneo è composto da 12 squadre divise in due Pool da 6 squadre e a passare ai quarti sono le prime quattro .

Fino a questo momento il percorso dell‘Italia è stato perfetto, sono arrivate tre vittorie contro ROC, Turchia e Argentina.

Ogg il big match contro la Cina che detiene il titolo olimpico. Le azzurre che hanno già conquistato matematicamente l’accesso ai quarti incontreranno la delusione di questo torneo, la Cina non ha mai vinto .

Nel Pool A oggi la grande sfida Serbia-Brasile : la Serbia guida il girone con 9 punti seguita a 8 proprio dal Brasile .

Si entra dunque nella fase calda del torneo , la speranza è quella che le nostre ragazze possano continuare in maniera spedita il loro percorso .