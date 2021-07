Olimpiadi pallavolo femminile, l’Italia continua la sua corsa : 3-0 all’Argentina. Prosegue spedito il percorso delle azzurre del ct Davide Mazzanti che rispettano il pronostico della vigilia imponendosi con autorità sulle sudamericane. La partita ha visto entrare tutte le giocatrici ed è stata dunque l’occasione per far sentire il sapore del campo anche a chi aveva giocato meno nelle precedenti uscite.

Dopo un primo set non proprio brillante, da considerare naturalmente l’orario di gioco inedito, le azzurre hanno messo il turbo confermando tutta la loro forza. Ora ci attendono due partite durissime contro Cina e Usa che sveleranno il vero valore di questa squadra che al momento non ha sbagliato nulla. Le tre vittorie in altrettanti incontri e i 9 punti fanno fare un salto a Egonu e compagne verso il passaggio del turno.

Lo spirito di gruppo e coesione è stato evidente anche in questo terzo match ed è uno dei punti di forza sui quali ormai da diverso tempo questa Nazionale sembra puntare.

I complimenti dunque per l’Italia pallavolo femminile che fa tre su tre.

IL TABELLINO

ITALIA-ARGENTINA: 3-0 (25-21, 25-16, 25-15)

Italia: Malinov, Egonu 17, Danesi 1, Fahr 7, Pietrini 9, Bosetti 10, De Gennaro (L). Orro 1, Folie 8, Chirichella 3, Sylla 3, Sorokaite. All: Mazzanti

Argentina: Rodriguez 5, Nizetich 8, Farriol 2, Lazcano 3, Mayer 1, Mercado 7, Rizzo (L). Bulaich 6, Fortuna, Germanier, Nosach, Herrera 1, All: Ferraro

Arbitri: Rodriguez (ESP), Liu (CHN)

Durata set: 26’, 24’, 22’