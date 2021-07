Olimpiadi pallavolo maschile, Italia soffre ma vince in rimonta all’esordio col Canada

Olimpiadi pallavolo maschile, esordio con molta sofferenza per l’Italia di Chicco Blengini che riesce a recuperare contro il Canada una partita che la vedeva sotto di due set vincendo al tie-break. Forse l’emozione della partenza in un torneo così importante unito al fatto che gli azzurri devono ancora trovare il ritmo gara hanno complicato i piani di un match che poteva togliere il sorriso a Zaytsev e compagni. Bravi gli azzurri a non perdere la testa e a trovare un successo molto importante per come si erano messe le cose.

Grande la prestazione di Alessandro Michieletto al suo esordio olimpico, 24 i punti per lui a fine gara.

Questo il commento post partita del ct della Nazionale Italia pallavolo Chicco Blengini :

Gianlorenzo Blengini: « C’è stata molta sofferenza, sapevamo però sarebbe stata molto dura, non solo essendo l’esordio, ma anche perché il Canada è una squadra di grande qualità ed esperienza. Oggi la nostra battuta-ricezione non ha funzionato come volevamo e dobbiamo crescere. Alessandro è stato molto bravo ha fatto dei passi da gigante, continuando a crescere, nonostante quest’estate sia già partito da una base eccellente. L’esperienza maturata in VNL penso sia stata importante, faceva parte di un piano strategico per la sua crescita».

IL TABELLINO DI ITALIA-CANADA

ITALIA-CANADA: 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11)

Italia: Juantorena 21, Michieletto 24, Piano 2, Galassi 9, Giannelli 4, Zaytsev 4, Colaci (L). Kovar 1, Sbertoli, Anzani 6, Vettori 10, Lavia. All: Blengini

Canada : Sanders, Perrin 17, HOag 18, van Berkel 10, Vernon 12, Vigraas 6, Bann (L), Sclater 5, Maar 2, Blankenau, Szwarc 3 NE: Marshall, ALL: Hoag

Arbitri : Makshanov (RUS) , Jiang (CHN )

Durata set : 34′, 27′, 29′, 28′, 19′