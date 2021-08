Olimpiadi pallavolo maschile, Italia vola ai quarti grazie alla vittoria sull‘Iran per 3-1 . Il successo da tre punti per Zaytsev e compagni consente di staccare matematicamente il pass che fa entrare la nostra Nazionale maschile tra le prime otto alle Olimpiadi, uguagliando quanto raggiunto dalla Nazionale femminile.

Un partita iniziata con due set avanti, poi il ritorno dell’Iran, squadra combattiva che però nel quarto set ha subito la zampata degli azzurri che dimostrano di essere squadra dalla corazza dura. Non sembra aver lasciato tracce la sconfitta della seconda uscita del torneo olimpico contro la Polonia, da quel momento gli uomini di Chicco Blengini hanno cominciato a lavorare a testa bassa e i risultati stanno arrivando .

Il percorso è ancora molto lungo per una squadra che si presenta come vice campione olimpico, il primo traguardo di raggiungere i quarti comunque è cosa fatta.

Juantorena in gran serata ha trascinato con 20 punti , l’esperienza dei nostri veterani, aggiunta alla freschezza di giovani talenti cristallini come Michieletto potrebbe essere un mix esplosivo.

Ma andiamo con i piedi di piombo, nulla ancora è stato fatto, o quasi, si perchè comunque raggiunge dei quarti di finale ai Giochi Olimpici va sempre festeggiato.

IL TABELLINO

ITALIA-IRAN 3-1 (30-28, 25-21, 21-25, 25-21)

Italia: Juantorena 20, Zaytsev 12, Galassi 10, Giannelli 3, Anzani 3, Michieletto 12, Colaci (L). Sbertoli, Kovar, Lavia, Vettori 5, Piano 4. All: Blengini

Iran: Milad 12, Marouf, Seyed 8, Ghafour 11, Mojarad 5, Salehi 14, Marandi (L). Salehi (L), Kazemi 12, Karimi 2, Sharifi 2. Ne: Gholami All: Alekno

Arbitri: Simonovic (SRB), Cespedes (DOM)

Durata set: 39’, 31’, 32’, 31’,