Paola Egonu sarà portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura

Una grandissima soddisfazione per la nostra Paola Egonu è arrivata a ridosso dell’apertura dei Giochi Olimpici. Sarà lei una delle portabandiere del vessillo a cinque cerchi nella cerimonia di inaugurazione in programma alla Stadio Olimpico venerdì 23 luglio. La campionessa della nostra Nazionale è stata dunque scelta, su indicazione del CONI, insieme ad alcuni atleti di altri Paesi per ricoprire questo prestigiosissimo ruolo. Le è stata data la comunicazione dal Presidente del CONI Giovanni Malagò appena atterrato a Tokyo, queste le parole di Paola Egonu raccolte sul sito della Federazione italiana pallavolo : «Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del CIO per portare la bandiera olimpica – le sue parole -.Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta» .

UNA CAMPIONESSA ASSOLUTA

Una campionessa assoluta che si spera in questi Giochi Olimpici possa condurre la nostra Nazionale di pallavolo verso la medaglia d’oro. A soli 22 anni può già contare un palmares personale incredibile e i margini di crescita, nonostante il livello di gioco dimostrato in campo, sembrano esserci ancora.

Tra i tanti traguardi raggiunti si può ora aggiungere la grande soddisfazione di fare da portabandiera olimpica ai Giochi Olimpici ormai prossimi all’apertura.