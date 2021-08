Europei pallavolo femminile, aggiornamento sulle condizioni di Sarah Fahr

Europei pallavolo femminile, in una nota della Federazione italiana pallavolo è stato dato l’aggiornamento sulle condizioni di Sarah Fahr costretta ad abbandonare l’Europeo, questo il testo del comunicato apparso venerdì 27 agosto: « Questa mattina la centrale azzurra Sarah Fahr, accompagnata dalla dottoressa Favoriti, ha lasciato Zara per raggiungere la Clinica Villa Stuart di Roma per la valutazione del trauma distorsivo riportato durante la partita tra Italia e Croazia, disputata mercoledì 25 agosto nella Pool C dell’Europeo Femminile. In seguito agli accertamenti eseguiti dall’équipe del professor Mariani l’atleta sarà sottoposta nel corso della prossima settimana all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore » .

Certamente la speranza è che la fortissima centrale possa recuperare al più presto e tornare ai livelli pre infortunio anche perchè stiamo parlando di una delle giocatrici con grandi prospettive per il futuro.

Nel frattempo l’Italia si sta preparando alla fase ad eliminazione diretta del torneo: lunedì 30 agosto alle 17 con diretta su RAI 2 e DAZN le ragazze del ct Davide Mazzanti affronteranno il Belgio . Fino ad ora il percorso azzurro non ha incontrato ostacoli, ora ovviamente l’asticella si alza e quindi serve massima concentrazione e fiducia nei propri mezzi.

Questo torneo sembra arrivato al momento giusto per cancellare la parentesi di Tokyo e per gettare nuove basi solide in vista di Parigi 2024.