Europei pallavolo femminile, buona la prima con la Bielorussia: le parole di Alessia Orro

Europei pallavolo femminile, buona la prima per le azzurre di Davide Mazzanti che hanno superato all’esordio la Bielorussia per 3-0. Pronostico dunque rispettato in una sfida che vedeva nettamente favorita la nostra Nazionale che però doveva scrollarsi di dosso i fantasmi di Tokyo.

Alessia Orro ha guidato la squadra in cabina di regia, ispirate Pietrini ed Egonu autrici rispettivamente di 19 e 20 punti con alte percentuali in attacco , 63% e 62 % .

Ottima complessivamente la prova al servizio con 11 ace azzurri .

Siamo naturalmente solo all’inizio e la strada è ancora lunga, importante comunque era partire con il piede giusto.

LE DICHIARAZIONI DI ALESSIA ORRO

Queste le dichiarazioni della regista titolare nella sfida contro la Bielorussia Alessia Orro raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : «Questa vittoria dà sicuramente morale. Abbiamo vinto 3-0, ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto per prendere ritmo, consapevolezza e per riuscire a spingere ancora di più. Sappiamo che più si andrà avanti, più il torneo si farà difficile. Lo spirito con cui abbiamo affrontato questo match è tra le cose che mi sono piaciute maggiormente in questa partita d’esordio perché abbiamo sempre creduto in ogni azione fino in fondo » .

ITALIA-BIELORUSSIA 3-0 (25-20, 25-18, 25-16)

ITALIA: Pietrini 19, Fahr 8, Egonu 20, Sylla 11, Chirichella 5, Orro 2; De Gennaro (L), Gennari. Ne: Bonifacio, Malinov, Danesi, Nwakalor, Parrocchiale (L), D’Odorico. All.

Mazzanti.

BIELORUSSIA: Markevich 5, Vladyka 6, Klimets 6, Davyskiba 2, Stoliar 2, Lapato 1; Panaseka (L), Kananovich, Harelik 3, Sakolchyk 2, Kastsiuchyk 3, Laziuk 1. Ne: Fedarynchyk (L), Valadzko. All. Salikov.

ARBITRI: Jankovic (SRB) e Jokelainen (FIN)

DURATA SET: 24’, 26’, 25’