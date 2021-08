Europei pallavolo femminile, Italia ci siamo : superato il Belgio si vola ai quarti

Europei pallavolo femminile, l’ Italia di Davide Mazzanti risponde presente a Belgrado e vola ai quarti di finale superando il Belgio per 3-1. Le nostre avversarie usciranno dalla sfida tra Russia e Bielorussia in campo in questo momento.

Il passaggio a vuoto del secondo set non ha appannato la vista delle azzurre che con il cambio in regia, effettuato a metà secondo parziale, hanno cambiato il gioco mettendo in condizioni di colpire con maggiore efficacia la nostra Paola Egonu che ha chiuso con 27 punti migliorando le percentuali realizzative.

Il percorso è ancora lungo e se si vuole puntare a vincere bisogna probabilmente diventare delle macchine quasi perfette in grado di mantenere una costanza di risultati evidente ma la reazione del terzo e quarto set letteralmente dominati fanno certamente ben sperare.

Dunque vanno fatti i complimenti a questa Nazionale che partita dopo partita sta cercando di far tornare il sorriso a sè stessa e ai propri tifosi dopo il passo falso di Tokyo.

ITALIA-BELGIO 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-12)

ITALIA: Sylla 14, Chirichella 9, Orro 3, Pietrini 19, Danesi 7, Egonu 27; De Gennaro, Malinov 1, D’Odorico, Parrocchiale. Ne: Gennari, Bonifacio, Nwakalor, Mazzaro (L). All. Mazzanti.

BELGIO: I. Van De Vyver 1, Guilliams 7, Sobolska 1, Van Avermaet 7, Van Gestel 11, Janssens 8; Rampelberg (L), Lemmens 2, Stragier 1, Van Sas 1, Demeyer (L), J. Van De Vyver 1. Ne: Gilson. All. Van De Broek.

ARBITRI: Nurper Ozbar (TUR) e Alexey Pashkevich (RUS)

DURATA SET: 22’, 27’, 24’, 22’

NOTE: spettatori 380

ITALIA: 3 a, 12 bs, 11 mv, 28 et.

BELGIO: 2 a, 7 bs, 4 mv, 18 et.