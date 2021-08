Europei pallavolo femminile, le parole di Egonu alla vigilia di Italia-Belgio

Europei pallavolo femminile, oggi lunedì 30 agosto alle 17 con diretta su Rai 2 e DAZN l’Italia di Davide Mazzanti scenderà in campo per gli ottavi di finale contro il Belgio. La squadra dovrà fare a meno della centrale Sarah Fahr che sarà sottoposta all’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore, il ct al suo posto ha convocato Alessia Mazzaro.

C’è grande attesa naturalmente per la partita di oggi che rappresenta la prima sfida delle nostre tagazze ad eliminazione diretta della rassegna continentale. Fino a questo momento le azzurre hanno vinto tutte le cinque gare del girone compresa quella con la Croazia che ha deciso il primato della Pool.

LE DICHIARAZIONI DI PAOLA EGONU

Le parole di Paola Egonu raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : « Nel corso della prima fase di questo europeo siamo cresciute partita dopo partita e sono molto felice di come abbiamo affrontato il match con la Croazia. Venivamo da un momento di difficoltà e siamo riuscite a tenere testa alle nostre avversarie. Siamo riuscite a fare delle cose veramente in campo. Il Belgio è composto da un gruppo di ragazze molto grintose. E’ una squadra che può metterci in difficoltà e mi aspetto una bella partita, un match che possa contribuire a farci fare un ulteriore passo in avanti nella nostra crescita».

Ha poi rivolto un pensiero a Sarah Fahr : « Mando a Sarah un grande in bocca al lupo per questo intervento. Sono sicura che affronterà questa situazione in modo positivo come fa sempre in ogni occasione. Spero di rivederla presto in campo».