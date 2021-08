Europei pallavolo femminile, l’Italia ai quarti affronterà la Russia, le parole di Malinov

Europei pallavolo femminile, sarà la Russia l’avversaria dell‘IItalia domani mercoledì 1 settembre alle 17 a Belgrado. La squadra di Busato ha battuto 3-1 la Bielorussia. La sfida non sarà semplice ma quest’Italia deve crederci e le indicazioni delle sei partite vinte fino a questo momento lasciano ben sperare in vista di questo match .

Intanto ha parlato Ofelia Malinov il cui ingresso in campo negli ottavi contro il Belgio ha aiutato la squadra ad uscire da un momento critico del match coinciso con il secondo parziale vinto dalle avversarie.

OFELIA MALINOV: « Siamo contente innanzitutto per aver fatto un altro passo in avanti in questo Europeo. Penso che da oggi in avanti ci attendano solo sfide toste. Anche il Belgio questa sera ha dimostrato che quando ha giocato ha saputo metterci in difficoltà.

Mi riferisco a quando ha iniziato a difendere e a rigiocare qualche palla in più. Penso che siamo state brave a ritrovare il nostro gioco e a non concedergli più niente. Si è visto che eravamo in campo pensando a noi e a tenere l’avversario sotto, quando riusciamo a farlo il nostro valore esce ancora di più. Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario perché in una competizione di questo tipo man mano che vai avanti incontri tutte formazioni che hanno fatto qualcosa per meritarsi il passaggio del turno. Se riusciremo a entrare in campo cercando di divertirci e di esprimere il meglio di noi il resto verrà da sè »