Europei pallavolo femminile, l’Italia pronta all’esordio: le parole di Mazzanti

Europei pallavolo femminile, l’Italia è pronta a tornare in campo dopo Tokyo e domani venerdì 20 agosto contro la Bielorussia farà il suo esordio .

L’ostacolo più grande, soprattutto nella prima fase, sarà quello di dimenticarsi di Tokyo. Strada facendo, durante la competizione, facile immaginare che le azzurre si caleranno del tutto nel clima della competizione che speriamo possa vedere tornare protagoniste le nostre ragazze.

Quello delle Olimpiadi è stato il primo vero passo falso di questa Nazionale che con l’arrivo di Davide Mazzanti aveva festeggiato un argento mondiale, un bronzo europeo e una qualificazione olimpica .

Davvero importante sarebbe dunque tornare a vincere in questo Europeo per ritrovare fiducia in vista di Parigi 2024.

Domani alle 17, 15 dunque l’esordio contro la Bielorussia, squadra che nelle 7 precedenti occasioni in cui le due squadre si sono incrociate è sempre stata battuta dall‘Italia .

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai due e in streaming su DAZN.

LE PAROLE DEL CT MAZZANTI

Queste le parole del ct Davide Mazzanti raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : «Con il lavoro dei giorni scorsi abbiamo puntualizzato gli aspetti che hanno funzionato all’Olimpiade. Siamo partiti dalle cose da salvare poi abbiamo messo l’accento su quelle da migliorare e abbiamo fatto chiarezza su alcune situazioni di attacco e di muro-difesa. L’obiettivo principale in questo momento è quello di recuperare sicurezze e consapevolezze in quello che facciamo, perché sono convinto che il risultato sia solo una conseguenza di quello che riusciremo a fare in campo. Ora ripartiremo proprio da quest’ultimo punto che è l’aspetto che ci è mancato di più all’Olimpiade. Da domani affronteremo una pool in cui dobbiamo andare in campo con il massimo rispetto di tutte le formazioni che incontreremo. Dovremo essere bravi a imporre sempre il nostro ritmo perché se è vero che dobbiamo recuperare sicurezze e consapevolezze lo dobbiamo fare con il nostro stile e non dobbiamo quindi adeguarci a nessuno » .