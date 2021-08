Europei pallavolo femminile, l’Italia supera anche l’Ungheria: il commento di Pietrini protagonista in campo

Europei pallavolo femminile, l’Italia di Davide Mazzanti supera brillantemente anche il secondo incontro dall’inizio del torneo vincendo per 3-0 contro l’Ungheria. Confermate le scelte dell’esordio dal nostro ct , Alessia Orro ha ben orchestrato il gioco in attacco supportata dagli attacchi precisi di Pietrini ed Egonu che hanno replicato l’ottima prova contro la Bielorussia. Quattro gli ace del nostro opposto che sta tornando sui propri livelli .

Oggi si torna in campo contro la Slovacchia alle 17,15 : partita trasmessa su Rai 2 e DAZN.

Presto naturalmente per esaltarsi anche perchè il percorso sarà lungo, Davide Mazzanti può comunque ritenersi soddisfatto dell’esordio delle azzurre.

LE DICHIARAZIONI

Questo il commento di Elena Pietrini raccolto sul sito della Federazione Italiana pallavolo : «Fortunatamente abbiamo approcciato questa competizione nel modo giusto. Abbiamo commesso ancora troppi errori che sicuramente andranno limati. Ora cominciamo a pensare alla prossima partita. Domani (oggi ndr) cercheremo di fare il massimo, di mantenere il nostro livello alto. Non possiamo compiere passi falsi né perdere la concentrazione».

IL TABELLINO

TALIA-UNGHERIA 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)

ITALIA: Pietrini 16, Fahr 5, Egonu 17, Sylla 8, Chirichella 5, Orro 5; De Gennaro (L), Gennari. Ne: Bonifacio, Malinov, Danesi, Nwakalor, Parrocchiale (L), D’Odorico. All. Mazzanti.

UNGHERIA: Szűcs, Gyimes 3, Bagyinka 4, Szakmáry 8, Pekárik, Vezsenyi; Tóth (L), Király-Tálas, Németh 4, Török 3,

Juhár (L), Papp 4, Pallag, Kiss 2. All. Gluszak.

ARBITRI: David Fernandez Fuentes (ESP) e Mirko Jankovic (SRB)

DURATA SET: 25’, 23’

ITALIA: 9 a, 15 bs, 10 mv, 22 et.

UNGHERIA: 7 a, 7 bs, 3 mv, 19 et.