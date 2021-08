Europei pallavolo femminile, l’Italia torna in campo: il calendario dei prossimi incontri

Europei pallavolo femminile, dopo l’esordio vincente di venerdì pomeriggio l’Italia è pronta a scendere in campo nuovamente oggi domenica 22 agosto alle 20. L’avversaria delle azzurre di Davide Mazzanti sarà l’Ungheria, la partita sarà trasmessa in diretta su RAI 3 e DAZN. Nel primo match buona la prova dell’Italia che ha schierato in campo Alessia Orro in cabina di regia. Convincenti le prove in attacco di Pietrini ed Egonu, vedremo oggi le scelte del ct azzurro. Il 3-0 contro la Bielorussia è stato netto.

C’è ovviamente grande voglia di riscatto in tutto l’ambiente dopo la delusione di Tokyo che inevitabilmente avrà lasciato qualche traccia. Lo spessore da grande squadra si vede anche e soprattutto nei momenti critici e questo Europeo sembra arrivato nel momento giusto per dare a Sylla e compagne l’occasione di rialzarsi .

L’esordio contro la Bielorussia sarà servito soprattutto per riprendere confidenza con la vittoria e ritrovare un po’ di serenità.

Azzurre dunque di nuovo in campo per continuare il proprio cammino.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Domenica 22 agosto: Croazia-Slovacchia (ore 17); Italia-Ungheria (ore 20) diretta su RaiTre e DAZN

Lunedì 23 agosto: Slovacchia-Italia (ore 17.15) diretta su RaiDue e DAZN; Svizzera-Bielorussia (ore 20.15)

Martedì 24 agosto: Ungheria-Croazia (ore 17), Svizzera-Slovacchia (ore 20)

Mercoledì 25 agosto: Bielorussia-Ungheria (ore 18); Croazia-Italia (ore 21) diretta su RaiDue e DAZN

Giovedì 26 agosto: Slovacchia-Bielorussia (ore 17); Italia-Svizzera (ore 20) diretta su RaiTre e DAZN