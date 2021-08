Europei pallavolo femminile, l’Italia vince anche con la Svizzera e attende agli ottavi il Belgio

Europei pallavolo femminile , l’Italia vince ancora superando la Svizzera per 3-0 (25-17, 25-18, 27-25) , chiude il girone prima a punteggio pieno e si prepara ora alla fase ad eliminazione diretta, agli ottavi ci sarà il Belgio, la partita è in programma lunedì 30 agosto, oggi il gruppo si sposterà a Belgrado.

Davide Mazzanti ha cambiato parecchio dando riposo alle titolari e dovendo rinunaciare a Sarah Fahr che dopo il trauma distorsivo al ginocchio tornerà in Italia oggi per ulteriori accertamenti presso Villa Stuart a Roma.

Questo il commento del ct azzurro Davide Mazzanti raccolto sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : « Sono soddisfatto del percorso fatto fino ad ora. Facciamo fatica forse con attaccanti un po’ diversi rispetto al solito, come in parte avvenuto nella partita contro la Slovacchia, ma nel complesso ho visto tante risposte positive dal campo. Soprattutto nel secondo set ho visto buone cose anche nell’assistenza, nel contrattacco soluzioni che stavamo cercando e che sono venute fuori nel gioco . Domani abbiamo il trasferimento e faremo un pò di lavoro fisico, poi riprenderemo gli allenamenti a Belgrado per preparare al meglio gli ottavi ».

IL TABELLINO

ITALIA-SVIZZERA 3-0 (25-17, 25-18, 27-25)

ITALIA: Gennari 13, Bonifacio 5, Malinov 4, Pietrini 13, Danesi 7, Egonu 19; De Gennaro (L), D’Odorico. Ne: Orro, Chirichella, Nwakalor, Sylla, Parrocchiale (L). All. Mazzanti.

SVIZZERA: Pierret 1, Künzler 12, Matter 5,

Eiholzer 7, Van Rooij 10, Sulser 6; Knutti (L), Perkovac 1, Hämmerli. Ne: Deprati, Wieland, Storck, Schwarz, Zurlinden. All. Van Hintum.

ARBITRI: Ari Jokelainen (FIN) e Alexey Pashkevich (RUS)

DURATA SET: 22’, 23’, 31’.

ITALIA: 6 a, 8 bs, 9 mv, 18 et.

SVIZZERA: 2 a, 4 bs, 6 mv, 16 et.