Europei pallavolo femminile, Mazzanti spiega come battere la Russia : ” Abbiamo bisogno di giocare in modo spavaldo “

Europei pallavolo femminile , sono ore di vigilia per l’Italia che domani mercoledì 1 settembre a Belgrado alle ore 17 incontrerà nei quarti di finale la Russia. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e DAZN .

Davide Mazzanti è soddisfatto del cammino fatto fino a questo momento ma sa bene che ora bisogna spingere l’acceleratore soprattutto dal punto di vista psicologico. Bisogna spazzare via i fantasmi di Tokyo e giocare consapevoli della propria forza . Le titubanze vanno lasciate da parte perchè questi Europei pallavolo femminile potrebbero salvare un’estate deludente .

L’ANALISI DEL CT DAVIDE MAZZANTI

Queste le parole del ct Davide Mazzanti raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : « Ieri pomeriggio con il Belgio abbiamo giocato una partita nel corso della quale quando abbiamo preso più rischio abbiamo fatto le cose migliori, mentre quando abbiamo gestito di più abbiamo invece ottenuto l’effetto contrario. Devo dire che si sono viste belle cose: è stato un match molto intenso anche se nei set vinti abbiamo avuto margine nel punteggio”.Spiega i segreti per battere la Russia : « La Russia, rispetto a quella che abbiamo incontrato ai quarti due anni fa, è una squadra più giovane. E’ una formazione che ha molto potenziale e ha cambiato tanto in questo Europeo, sia in partenza che nel corso del proprio cammino. E’ una squadra molto forte nei fondamentali da punto e in battuta ha elementi che hanno fatto vedere cose importanti nella prima fase di questa competizione. Noi abbiamo la possibilità di mettere in crisi una parte del loro sistema cambio-palla con la battuta ma sicuramente poi dovremo fare un grande lavoro di muro-difesa perchè hanno attaccanti giovani ma molto forti .

Dalle mie ragazze mi aspetto una partita coraggiosa. Abbiamo bisogno di giocare in modo spavaldo perchè più rischiamo nel fare le cose , più prendiamo qualità nel giocare la nostra pallavolo. Credo sia questa la cosa che dobbiamo ricercare di più nel corso della partita . La fase di cambio palla sta funzionando e la fase break ha ancora più margine , ma le cose che si sono viste sono già di altissimo livello e dobbiamo solo andare in campo a cercare di giocare una pallavolo più coraggiosa »