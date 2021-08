Europei pallavolo femminile, oggi l’Italia affronta la Croazia di Santarelli, sfida al vertice : la classifica

Europei pallavolo femminile, sfida importantissima per decidere il primato in classifica oggi alle 21 contro la Croazia di Daniele Santarelli . Il match sarà trasmesso su Rai 2 e DAZN.

Le due squadre arrivano all’incontro a punteggio pieno, entrambe sono a 9 punti ma le azzurre a differenza delle giocatrici dell’allenatore di Conegliano hanno perso un set per strada.

Si tratta della prima sfida dal tasso di difficoltà elevato in questo torneo che ha visto fare all’Italia qualche passo indietro nell’ultima sfida contro la Slovacchia vinta per 3-1.

Grande attenzione quindi rivolta alla sfida di stasera anche perchè vincere il girone darebbe vantaggi in vista della fase due della competizione ad eliminazione diretta.

Gli errori di Tokyo non vanno ripetuti, certo far bene contro le padrone di casa non sarà semplice anche perchè sulla loro panchina un ct che conosciamo bene e che di sicuro è uno degli allenatori più bravi al mondo .

Le tre partite dell’Italia hanno dato modo a Davide Mazzanti di provare dei cambiamenti, Orro in regina ha risposto presente, scopriremo stasera le scelte del nostro ct .

Questa la classifica quando per l’Italia mancano due partite :

Pool C (Zara, Croazia): 1. Croazia 3 v, 0 p, 9 pt; 2. Italia 3 v, 0 p, 9 pt; 3. Ungheria 1 v, 2 p, 4 pt; 4. Bielorussia 1 v, 2 p, 3 pt; 5. Svizzera 1 v, 2 p, 2 pt; 6. Slovacchia 0 v, 3 p, 0 pt.