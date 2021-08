Europei pallavolo femminile, oggi l’Italia in Croazia, ecco chi incontreremo all’esordio

Europei pallavolo femminile, oggi pomeriggio l’Italia di Davide Mazzanti arriverà in Croazia, dal 18 agosto inizia la rassegna continentale che si concluderà il 4 settembre.

Le azzurre esordiranno venerdì 20 agosto contro la Bielorussia. La partita con inizio alle 17,15 sarà trasmessa su Rai 2 e DAZN.

Egonu e compagne sono state inserite nel Pool C insieme appunto a Bielorussia, Croazia, Ungheria, Slovacchia e Svizzera.

La rassegna continentale sarà ospitata in Croazia, Serbia, Romania e Bulgaria.

Ecco l’elenco delle 14 azzurre :

Alzatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro.

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Sara Bonifacio.

Schiacciatrici: Elena Pietrini, Myriam Sylla (C), Sofia D’Odorico, Alessia Gennari.

Liberi: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale.

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor.

VOGLIA DI RISCATTO

La voglia di riscatto è tanta per la Nazionale pallavolo femminile dopo la cocente delusione di Tokyo. L’occasione di rialzarsi fortunatamente si è subito ripresentata visto che a distanza di pochi giorni dai Giochi Olimpici si rientrerà in campo .

Naturalmente in palio non c’è una medaglia olimpica, ma il prestigio degli Europei è alto e soprattutto questa Nazionale vorrà dimostrare a sé stessa e ai propri tifosi che il gruppo può tornare vincente .

Non sarà facile anche perché ci sarà da scrollarsi di dosso la polvere rimasta dopo il tonfo olimpico, l’auspicio è che si possa tornare presto a sorridere.