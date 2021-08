Europei pallavolo femminile, ottavi : è la vigilia di Italia-Belgio, Mazzaro sostituisce Fahr

Europei pallavolo femminile, è la vigilia di Italia-Belgio gara valida per gli ottavi di finale. Raggiungerà la Nazionale la centrale di Chieri Alessia Mazzaro che ha sostituito l’infortunata Sarah Fahr costretta ad abbondanare il torneo . La partita contro il Belgio si disputerà lunedì 30 agosto a Belgrado e inizierà alle 17, inutile sottolineare l’importanza di questa sfida per un gruppo che vuole tornare a sorridere dopo Tokyo.

I favori del pronostico pendono dalla nostra parte anche se in questa fase diventa vietato sbagliare, abbiamo capito in Giappone quanto possano costare caro certi passaggi a vuoto.

Il percorso netto del girone chiaramente non fa che ben sperare ma ora arriveranno le partite complicate e scopriremo il livello della nostra Nazionale che deve fare i conti soprattutto con l’aspetto mentale legato alla grande delusione olimpica.

L’aspettativa che ruota intorno a questo gruppo è alta e giustificata dal livello delle nostre giocatrici che possono e devono puntare in lato.

In questo inizio di competizione ci sono stati dei cambiamenti, il ct Davide Mazzanti ha puntato in cabina di regia su Alessia Orro, fondamentale trovare l’assetto giusto in attacco quando hai una finalizzatrice che si chiama Paola Egonu.

Ottime finora le risposte di giocatrici come Pietrini, Gennari , Sylla match dopo match sta cercando di tornare sui propri livelli.

L’infortunio occorso alla fortissima Sarah Fahr una tegola pesante, l’augurio al di là dello svantaggio italiano per non poterla schierare in campo è che la nostra centrale possa tornare dopo l’infortunio più forte di prima.