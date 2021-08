Europei pallavolo femminile, si infortunia Bosetti che salterà il torneo, le sue parole di sconforto

Europei pallavolo femminile, Caterina Bosetti, certamente una delle protagoniste in positivo della Nazionale guidata dal ct Davide Mazzanti, ha purtroppo subito un infortunio durante l’allenamento di ieri che la costringerà a saltare la rassegna continentale . La Federazione italiana pallavolo ha infatti comunicato che la schiacciatrice in forza a Novara ha subito un trauma al piede sinistro riportando la frattura del primo dito . Il ct Davide Mazzanti ha optato per la convocazione di Sofia D’Odorico che da questa stagione sarà compagna di squadra di Caterina Bosetti a Novara.

Questo il post scritto dalla sfortunata schiacciatrice su Instagram :

« Mi sembra un incubo, speravo di scrivere un post diverso tra qualche settimana dopo l’europeo.. ma invece eccomi qui… con il cuore in mano e a pezzi.. mi sono sempre detta “la ruota gira” e girerà anche per me prima o poi … saluto quest’estate in nazionale con un infortunio che mi terrà fuori dal campo per un po’ … SONO L’ESEMPIO CHE SI TORNA PIU’ FORTI DI PRIMA »

La speranza che le azzurre possano voltare pagina dopo la delusione di Tokyo è alta e immaginiamo che le prime a cercare riscatto in campo saranno le azzurre di Davide Mazzanti. Purtroppo questo infortunio costringerà a far meno di una delle leader carismatiche , il gruppo dovrà esser bravo a superare anche questa tegola.