Europei pallavolo femminile, si rivede una grande Italia contro la Croazia superata 3-0, preoccupazione per Fahr

Europei pallavolo femminile, ieri sera contro la Croazia si è rivista una grande Italia capace di superare in maniera perentoria le padrone di casa 3-0 raggiungendo il primato del girone a pari punti proprio della Croazia e con una partita in meno. Le azzurre completeranno il girone oggi contro la Svizzera alle 20 con diretta su Rai 3 e DAZN.

Una partita dal sapore particolare anche perchè a sfidarsi c’erano marito e moglie, il ct Daniele Santarelli e il libero azzurro Monica De Gennaro , e a provare a superarsi in panchina il maestro e l’allievo, Davide Mazzanti e proprio Daniele Santarelli che lo aveva “assistito” a Conegliano.

La serata purtroppo perfetta dal punto di vista della prestazione è stata offuscata dall’infortunio alla centrale Sarah Fahr costretta ad uscire nel terzo set per un trauma distorsivo al ginocchio destro causato dopo la caduta da un muro. Le condizioni verranno valutate in queste ore.

Nel complesso si è rivista la grande sicurezza di un gruppo che partita dopo partita sta provando ad allontanare i fantasmi di Tokyo. Dopo una prova non brillante contro la Slovacchia, Egonu e compagne hanno spazzato via ieri sera ogni dubbio circa la possibilità di arrivare alla fine del percorso con possibilità di vittoria.

Il cammino naturalmente è ancora lungo e ci aspetterà la fase ad eliminazione diretta, intanto c’è da godersi la bella vittoria contro la Croazia

.

IL TABELLINO

CROAZIA-ITALIA 0-3 (15-25, 23-25, 14-25)

CROAZIA: Milos 1, Butigan 5, Fabris 13, Ikic 5, Dumancic 5, Peric 2; Sain (L), Mlinar 3, Samadan, Klaric, Deak, Kulic. Ne: Strunjak, Bozicevic (L). All. Santarelli.

ITALIA: Pietrini 14, Fahr 5, Egonu 24, Sylla 7, Chirchella 4, Orro 1; De Gennaro, Gennari, Malinov, Danesi 1, Parrocchiale. Ne: Bonifacio, Nwakalor, D’Odorico. All. Mazzanti.

ARBITRI: Alexey Pashkevichn (RUS) e David Fernandez Fuentes (ESP)

DURATA SET: 31’, 31’, 26’.

CROAZIA: 4 a, 10 bs, 3 mv, 18 et.

ITALIA: 8 a, 8 bs, 6 mv, 18 et.