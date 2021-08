Europei pallavolo femminili : bene gli ascolti in tv di Italia-Belgio, ecco il dato

Europei pallavolo femminile, un legame speciale quello che lega il gruppo azzurro ai tifosi che in maniera copiosa stanno seguendo davanti agli schermi televisivi le gesta di Egonu e compagne. La partita di ieri contro il Belgio che ha visto le nostre ragazze vincere 3-1 e volare verso i quarti di finale dove domani ci attenderà la Russia ha registrato dei buoni dati di ascolto .

Questa la nota apparsa oggi sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : « Belgrado. Ancora positivi i dati di ascolto della Nazionale Femminile impegnata in Serbia nel Campionato Europeo. L’ottavo di finale disputato ieri pomeriggio alla Stark Arena di Belgrado da Italia e Belgio, trasmesso in diretta da RaiDue, ha ottenuto un picco di ascolto massimo di 2 milioni 265mila 938 spettatori, mentre l’indice di ascolto medio è stato di 747mila 330 spettatori per uno share dell’8.3% » .

Facile immaginare che tanti saranno i tifosi italiani anche domani mercoledì 1 settembre giorno di Italia-Russia che mette in palio un posto in semifinale. C’è dunque grande tifo e partecipazione intorno a un gruppo che inevitabilmente, a prescindere dai risultati in campo, raccoglie interesse e simpatia e certamente avrà grande piacere nello scoprire il seguito da casa.

Dati buoni che ovviamente aumenteranno strada facendo e a questo punto la speranza è che l’avventura delle nostre ragazze possa durare ancora a lungo.