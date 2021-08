Europei volley femminile: dove vedere Croazia-Italia? DAZN o Rai?

Europei volley femminile: oggi il giorno della verità. L’Italvolley femminile di Davide Mazzanti questa sera alle ore 21:00, affronta una partita durissima contro la Croazia. Quest’ultima, allenata da Daniele Santarelli, non intende fare sconti alle azzurre. Paola Egonu,Monica De Gannaro, Elena Pietrini e compagne sono chiamate a dare il meglio di sè per vincere il match, in modo da aggiudicarsi la testa del girone C.

Europei volley femminile: dove vedere Italia Croazia

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21:00. Al palazzetto dello sport di Zadar, scenderanno in campo due formazioni che fino a questo punto del torneo, non hanno subito sconfitte. L’Italia ha battuto squadre modeste, e il match di oggi si preannuncia come il primo vero test insidioso di questa competizione continentale. Le croate cercheranno di fare lo sgambetto alle azzurre. Chi conquista la vetta del pool C eviterà incontri con le squadre più ostiche. Soprattutto, non incrocerà fino alla eventuale finale, la Serbia campione del mondo e fresca della vittoria della medaglia di bronzo a Tokyo 2020. Una curiosità sul confronto: alcune delle ragazze di Mazzanti, sono già state allenate dal ct croato Santarelli in A1. La partita verrà trasmessa in chiaro su RAI 2 e in streaming su Rai Play. Anche gli abbonati di DAZN potranno seguire l’incontro in diretta.