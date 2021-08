Europei volley femminile: dove vedere lo scontro? Le ragazze di Davide Mazzanti, dopo l’incontro con le padrone di casa della Croazia allenate da Daniele Santarelli, scendono in campo per l’ultima partita del Pool C. Avversaria di turno sarà la Svizzera, reduce dalla sconfitta con la Slovacchia di ieri per 1 a 3. La vittoria sarà importante per continuare la scia positiva. Fino ad ora infatti, le ragazze di Mazzanti hanno avuto la meglio su Biellorussia, Ungheria, Slovacchia e Croazia.

Europei volley femminile: dove vedere Svizzera-Italia? Rai o DAZN?

Le azzurre scendono in campo per un match che, dal punto di vista della classifica, ormai importa poco. Reduci dalla vittoria sulla Croazia per 3 a 0, le nostre ragazze sono ormai sicure della testa del girone C. Infatti, l’Italia, grazie alle prodezze delle solite Egonu, Sylla e Pietrini ha avuto la meglio sulle croate. Lo scontro con le elvetiche rappresenta solo un modo per migliorare uno score di tutto rispetto. Come sottolineato in precedenza l’Italvolley femminile in questa prima parte dei Campionati Europei, ha collezionato 4 vittorie in altrettante apparizioni. Le gesta delle italiane potranno essere seguite sia in chiaro su RAI 3, che in streaming su Rai Play. Anche DAZN darà l’opportunità, ai suoi abbonati, di vedere la partita. Il fischio di inizio è fissato per le ore 20:00 di giovedì 26 agosto.