Europei volley femminile: l’Italia di Mazzanti batte anche la Slovacchia

Europei volley femminile: l’Italia fa tre su tre. A Zadar, in Croazia, la nazionale femminile di Davide Mazzanti ottiene la terza vittoria in altrettante apparizioni. Le ragazze azzurre, però, non hanno espresso il loro miglior gioco compiendo numerosi errori. Le sbavature hanno consentito a più riprese, alle slovacche di Marco Fenoglio di restare in partita. Le loro speranze risultano vane nei primi due set conquistati dalle nostre giocatrici per 25-19 e 25-18. Nella terza frazione del match la formazione slovacca tenta l’impresa e si aggiudica il set per 25-27. La remuntada resta,però a metà: il talento delle italiane sale in cattedra consentendo loro di chiudere la gara alla quarta ripresa per 25 a 17. Il risultato vittorioso, non deve fare credere che la nostra nazionale abbia giocato bene. Paola Egonu, autrice di 19 punti, ha commesso vari errori, come Miriam Sylla, che ne firma 11. Ottima performance da parte di Anna Danesi ed Elena Pietrini che vanno a segno 14 volte. Undici centri per Cristina Chirichella. Il prossimo scontro vedrà contrapposta l‘Italia alla Croazia. La vittoria è fondamentale per ottenere la testa del girone C, e per evitare incroci svantaggiosi agli ottavi di finale.

Europei volley femminile: le parole di Mazzanti

Queste le parole che il tecnico delle azzurre ha rilasciato ai giornalisti e riportate da volleyball.it: “Questa sera c’è ancora mancato il nostro ritmo perché abbiamo iniziato il primo set con tanti errori, facendo un po’ fatica a imprimere il ritmo. Poi è diminuito il numero degli errori perché è diminuito il rischio sia in battuta che in attacco. In quel momento loro hanno avuto più spazio per fare le loro cose e lì la partita si è complicata”. Il tecnico ha poi continuato: “E’ venuto fuori un match di fatica perché abbiamo perso il filo del discorso nel muro-difesa e abbiamo fatto fatica, senza quel rischio, a mettere palla a terra. Nel quarto set, con una fatica enorme, ci siamo rimessi lì palla su palla e, anche se non è stata una partita di qualità come ci saremmo aspettati, è stato un match che ci ha allenato a stare lì, a faticare e soffrire. E quest’ultimo è un aspetto che ha dato un valore alla gara di questa sera”.