Nazionale pallavolo femminile, le convocate per gli Europei e le dichiarazioni di Mazzanti

Il ct Davide Mazzanti ha convocato le 14 atlete che saranno impegnate nella rassegna continentale degli Europei e che si prepareranno a Roma al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti prima della partenza : (Palleggiatrici) Ofelia Malinov e Alessia Orro; (Opposti) Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; (Schiacciatrici) Myriam Sylla, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Alessia Gennari; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Sara Bonifacio, libero : Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale .

LE NOVITA’

Il gruppo che prevede l’innesto di Sara Bonifacio e Sylvia Nwakalor al posto di Rapha Folie e Indre Sorokaite e la presenza di Alessia Gennari e Beatrice Parrocchiale dovrà rifarsi dopo la delusione delle Olimpiadi di Tokyo che si sono concluse con l’eliminazione delle azzurre ai quarti di finale contro la Serbia alla fine vincitrice del bronzo dietro USA e Brasile.

Non farà parte del gruppo il vice allenatore Giulio Bregoli che aveva già comunicato al ct Mazzanti la decisione di terminare l’attività annuale azzurra a Tokyo, al suo posto Matteo Bertini che ha lavorato al fianco proprio di Bregoli alla VNL .

IL COMMENTO DI DAVIDE MAZZANTI

“I cambi di Folie e Sorokaite erano già stati concordati prima dell’Olimpiade. – spiega il ct Davide Mazzanti – Sia con Raphaela che con Indre eravamo d’accordo che il loro percorso stagionale terminasse con il torneo di Tokyo 2020. Al loro posto ho voluto chiamare Bonifacio e Nwakalor, due giocatrici che si sono messe in mostra nella VNL e mi è sembrato giusto premiarle: l’Europeo sarà un’occasione per rimettersi in gioco.

Le convocazioni di Parrocchiale e Gennari facevamo sempre parte dei programmi, hanno lavorato con il gruppo olimpico per tutto il periodo di preparazione.”