Olimpiadi, Italia-Argentina: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere volley maschile

Martedì 3 agosto alle ore 10 (in Italia) all’Ariake Arena di Tokyo si disputerà il match Italia-Argentina, valevole per i quarti di finale del torneo Olimpico di volley maschile. Gli azzurri di coach Gianlorenzo Blengini hanno chiuso la Pool A al secondo posto con undici punti, frutto di quattro vittorie e una sconfitta (3-0 contro la Polonia), mentre i sudamericani allenati da Marcelo Mendez hanno raggiunto la qualificazione all’ultima giornata, sconfiggendo e sorpassando al fotofinish gli USA per 3-0, concludendo così la Pool B al terzo posto con 8 punti insieme alla Francia.

La vincente dell’incontro tra azzurri e albiceleste, sfiderà in semifinale chi avrà la meglio nell’altro quarto di finale, che vedrà opposti Polonia-Francia. Dal 2004 ad oggi, sono sedici i precedenti tra le due Nazionali con l’Italia in vantaggio per 11-5 e che ha vinto l’ultima sfida giocata a Rimini lo scorso 9 giugno in Nations League, con il risultato di 3-0 (30-28, 25-21, 25- 20 i parziali).

Dove vedere Italia-Argentina in tv e streaming

Il match Italia-Argentina sarà visibile in chiaro su Rai 2 con ampi collegamenti durante la gara (non ci sarà lo streaming su RaiPlay), con telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta. Oltre al canale Nazionale, la gara si potrà seguire (integralmente) solamente in streaming (a pagamento) sulle piattaforme Eurosport Player (anche su DAZN) e Discovery+ (disponibile anche sottoscrivendo un contratto con la Tim).