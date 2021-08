Olimpiadi, Italia-USA: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere volley femminile

Lunedì 2 agosto alle ore 4.05 (in Italia) all’Ariake Arena di Tokyo, si disputerà il match Italia-USA, valevole per la quinta ed ultima giornata (pool B) del torneo Olimpico che in classifica vede le azzurre al primo posto del raggruppamento con nove punti, ma dopo il ko per 0-3 con la Cina, le statunitense e la Russia si trovano solamente a- 1 e con la Turchia (quarta) a -2. Ricordiamo che la ragazze italiane sono già qualificate per i quarti di finale in programma mercoledì 4 e vincendo domani, sarebbero certe del primo posto, mentre con una sconfitta rischierebbero di finire seconde o addirittura terze.

L’ultima sfida tra le due Nazionali è stata quella dello scorso 8 giugno, quando nella Nations League gli USA si sono imposte per 3-1 (25-18, 25-21, 20-25, 25-16), vincendo alla fine la competizione con 14 vittorie e una sola sconfitta (all’ultima giornata contro la Cina).

Dove vedere Italia-USA in tv e streaming

Il match Italia-USA sarà visibile in chiaro su Rai 2 con ampi collegamenti durante la gara (non ci sarà lo streaming su RaiPlay), con telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta. Oltre al canale Nazionale, la gara si potrà seguire (integralmente) solamente in streaming (a pagamento) sulle piattaforme Eurosport Player (anche su DAZN) e Discovery+ (disponibile anche sottoscrivendo un contratto con la Tim).