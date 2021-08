Olimpiadi pallavolo femminile, Italia ko al tie-break con gli USA: ora si attende il sorteggio per i quarti

Olimpiadi pallavolo femminile, è in una fase di calo l’Italia di Davide Mazzanti che dopo l’ottimo esordio del torneo coinciso con tre vittorie consecutive ha perso prima contro la Cina già eliminata 3-0 e oggi contro gli USA al tie-break. La sfida contro le americane rivestiva una grande importanza perchè avrebbe potuto consegnare alle azzurre la vittoria del girone: ora l’Italia chiuderà il Pool al secondo o terzo posto, bisogna aspettare Russia-Turchia , e si effettuerà il sorteggio per capire chi incontreremo ai quarti, c’è il rischio di incrociare la Serbia.

Due set, il secondo e il quarto, hanno visto gli USA comandare decisamente il gioco, ci sono state fasi di black out per le ragazze di Davide Mazzanti che nel quinto set sono riuscite con l’ingresso di Pietrini ad annullare delle palle match, tre per l’esattezza, ma si sono poi dovute arrendere per il 12-15 finale.

Era un girone molto duro, lo si sapeva all’inizio, ed essersi qualificate per i quarti comunque è un primo obiettivo raggiunto, bisognerà però ora lavorare su questo trend negativo coinciso con le ultime due partite contro Cina e USA.

Arrivati ai quarti, partita da dentro o fuori, non si potrà più sbagliare, quest‘Italia ha tutte le carte in regola per resettare e puntare alla zona medaglie.

IL TABELLINO

ITALIA-USA: 2 -3 (25-21, 16-25, 27-25, 16-25, 12-15)

Italia: Malinov 2, Egonu 28, Danesi 4, Fahr 7, Pietrini 7, Bosetti 12, De Gennaro (L). Sorokaite, Orro 1, Chirichella 4, Sylla 7. Ne: Folie. All: Mazzanti

USA: Poulter 1, Larson 13, Drews 22, Bartsch–Hackley 17, Akinradewo 10, Washington 11, Wong Orantes (L). Hill 1, Hancock 1, Ogbogu. Ne: Robinson All: Kiraly

Arbitri: Liu (CHN), Macias (MEX)

Durata set: 29’, 26’, 36’, 25’, 23’