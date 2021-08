Olimpiadi pallavolo femminile, la griglia completa dei quarti: per l’Italia c’è la fortissima Serbia

Olimpiadi pallavolo femminile, il sorteggio non ha certo aiutato l’Italia che ora ai quarti di finale dovrà vedersela contro la Serbia. Le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno terminato al secondo posto il Pool B e affronteranno ora Boskovic e compagne che hanno chiuso come le azzurre al secondo posto il proprio girone. Si scenderà in campo il 4 agosto alle 10 ora italiana.

E’ dunque costata cara la sconfitta nell’ultimo incontro perso in cinque set contro gli USA, ora affronteremo la squadra campione del mondo che proprio in Giappone vinse in finale contro l’Italia nel 2018 : sarà per noi l’occasione di una rivincita sportiva ? Lo scopriremo giovedì .

Le nostre ragazze hanno comunque le carte in regola per fare l’impresa, in caso di successo in semifinale incontreremo la vincente tra USA e Repubblica Dominicana.

Classifiche

Pool A: Brasile 5v (14p), Serbia 4v (12p), Corea del Sud 3v (7p), Rep. Dominicana 2v (8p), Giappone 1v (4p), Kenya 0p.

Pool B: USA 4v (10p), Italia 3v (10p), Turchia 3v (9p), ROC 3v (9p), Cina 2v (7p), Argentina 0p.

Quarti di Finale

4 agosto

Corea del Sud vs Turchia ore 9 locali, le ore 2 in Italia

Rep. Dominicana vs USA ore 13 locali, le ore 6 in Italia

Serbia vs Italia ore 17 locali, le ore 10 in Italia

Brasile vs ROC ore 21.30 locali, le ore 14.30 in Italia